Marketler kaçta açılıyor? Marketler saat kaça kadar açık?

Marketlerin kaçta açılıp, kaçta kapandığı vatandaşların odaklandığı konular arasında yer alıyor. Marketlerin çalışma saatleri ile birlikte marketler saat kaça kadar açık soruları aratılmaya başladı. Hafta içi marketler saat 17.00'a kadar hizmet ver,yor. İşte marketlerin çalışma saatleri

Marketlerkaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorusu, pandemi süreci dolayısıylavatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Marketlerin açılış kapanış saatleri bilgisine göre hareket edecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor ve açılış kapanış saatleri nasıl? İşte detaylı bilgiler

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Market çalışma saatleri düzenlendi. Bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ



BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 18,40 Diyarbakır: 17,94 Bingöl: 15,81 Muş: 16,64 Bitlis: 15,67 Siirt: 16,35 Şanlıurfa Mardin: 9,24 Batman: 8,06 Şırnak: 2,29 Van: 10,13 Ağrı: 19:00 Iğdır: 17,19 Hakkari: 4,97

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.