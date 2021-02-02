Marketler kaçta açılıyor? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri nedir?

Marketlerin açılış ve kapanış saati her hafta yoğun ilgi görüyor. Marketlerin çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yanıt buldu. Hafta içi ve hafta sonu marketler aynı saatte açılıyor? Peki, Marketler kaçta açılacak? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri nedir?

Marketlerin açılış ve kapanış saati her hafta yoğun ilgi görüyor. Marketlerin çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yanıt buldu. Hafta içi ve hafta sonu marketler aynı saatte açılıyor? Peki, Marketler kaçta açılacak? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi marketler saat 10:00'da açılıyor ve 20:00'ye kadar hizmet veriyor.

HAFTA SONU MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde marketler saat 10:00'da açılıyor ve 17:00'de kapanıyor.

Aynı zamanda bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidebiliyorlar.