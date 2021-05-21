Marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Hafta içi marketler kaça kadar açık?

Hafta içi market çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde açıklandı. Marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Soruları merak ediliyor. Hafta içi saat 21:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının bulunmaması nedeniyle market ihtiyacını karşılayacak olanlar bu işlemlerin çalışma saatlerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, hafta içi marketler kaça kadar açık?

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Tam kapanma döneminden sonra kademeli normalleşme dönemine geçildi. Kademeli normalleşme döneminde marketlerin çalışma saatleri ise merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede marketlerle ile ilgili detaylar yer aldı. Hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri merak konusu. Peki marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor 2021? Marketler saat kaça kadar açık?

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Genelgede hafta içi market çalışma saatleri ile ilgili bir detay yer almasa da online marketlerin 07:00'de çalışmaya başlaması nedeniyle bakkal ve marketlerin de 07:00'de açılabileceği ve saat 20:00'ye kadar açık olabileceği düşünülüyor. AVM'lerin 20:00'de kapanacak olması nedeniyle burada yer alan süpermarket gibi yiyecek satış yerlerinin 20:00'de kapanacağı göz önüne alınırsa hafta içi marketlerin 20:00'de kapanacağı söylenebilir.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detay yer aldı; "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."