Marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK hafta içi çalışma saatleri! Hafta içi marketler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Hafta içi ve hafta sonu farklı çalışma saatleri bulunan marketlerle ilgili son durum araştırılıyor. Peki, marketler (hafta içi) saat kaça kadar açık? Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 2021? Mutfak ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu günü için marketlerin kapanış saatlerini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesinde marketler ile ilgili ayrıntılar yer aldı.

Marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Kademeli normalleşmenin ikinci etabının 1 Haziran itibariyle başlamasıyla birlikte marketlerin çalışma saatleri de merak edilmeye başladı. Peki, hafta içi marketler kaça kadar açık? 25 Haziran bugün marketlerin açılış, kapanış saatleri ne? İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri 2021...

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Covid-19 tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında ülke genelinde; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

A101, BİM, ŞOK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir. Haziran ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellendi. Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

MARKETLER AÇIK MI? KAÇTA KAPANIYOR?

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı 22.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu günlerde marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında açık olması bekleniyor.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler.

Pazar günleri marketlerde zorunlu temel ihtiyaç haricinde ürün satılamayacak. Bu durumda BİM, ŞOK,A101, MİGROS gibi zincir marketler de 10.00'da açılacak ve saat 17.00'ye kadar hizmet vermeye devam edecek.