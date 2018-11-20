Marketler Enflasyon Sebebi Olarak Gösterilmekten Rahatsız

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 7 No'lu Perakende Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Aykun, enflasyonun sebebi olarak, marketlerin gösterilmesinin haksızlık olduğunu belirterek, "Çok ciddi karlar elde edilse bu dönemde marketler kapanmak yerine çok sayıda yenisi açılırdı" dedi.

MTSO 7 No'lu Perakende Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Aykun, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaparak yaşadıkları sıkıntılar karşısında Komite olarak neler yapmayı planladıklarını bildirdi. Son dönemlerde en büyük sıkıntılarının, yükselen enflasyonla marketlerin isminin bir arada anılması olduğunu söyleyen Aykun, bu yanlış algının yıkılması yönünde çaba sarf edeceklerini söyledi.

"Haksız yere eleştiriliyoruz"

Haksız eleştirilere maruz kaldıklarına işaret eden Aykun, "Üzülerek izliyoruz ki enflasyon artış sebebi olarak ulusal medyada marketler öne çıkarılıyor. Hedefe marketler konuluyor. Enflasyonun büyük kısmı perakendeciden kaynaklanıyor gibi gösteriliyor. Oysa bizlerin çok yüksek kazançları yok. Yılbaşından bu yana elektriğe 3 kez zam geldi. Yakıta aynı şekilde zam geldi. Poşetler en büyük gider kalemlerimizden ve plastiğe ciddi zamlar geldi. Kiralarımız TEFE, TÜFE oranında yükseldi. Hangi girdi maliyetimize bakarsak bakalım yüzde 50-60 arasında arttı. Bizler üretici değiliz ki ürüne değer belirleyelim. Üretilen ürünü alıp masraflarımızı, maliyetimizi üzerine ilave ederek satış yapan yerleriz. Maliyetler eklendiğinde fiyatlar yükseliyor. Enflasyonun sebebi marketçi olamaz. Arkadaşlarımız ayakta kalma mücadelesi veriyor ve bir kısmı da kapatmak durumunda kalıyor.Kimse yeni şube açıp yeni istihdam sağlayamıyor" ifadelerini kullandı.

"Marketlerin stokçulukla suçlanmasını doğru bulmuyorum"

Deposunda ürün bulunan marketlerin 'stokçulukla' suçlanmasını doğru bulmadıklarına da aktaran Aykun, "Bir depo malım olduğunu düşünelim. Paramı korumak adına ürünün fiyatının düşük olduğu bir dönemde bir depo mal almışım ve bu ürünü o günün fiyatlarından satmaya başlamışım. Bu yaklaşımda nasıl bir yanlışlık olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Üretici ürününe zam yaptıktan sonra bir perakendeci olarak düşük fiyattan satış yaparsam nasıl ayakta kalacağım? Eğer ürün fiyatı düşük olduğu dönemde ben mal almak yerine gidip döviz alsam ve ürün fiyatı yükseldiği dönemde yükselen dövizden paramı bozdursam kimse bana neden yüksekten bozduruyorsun, sen düşük fiyatla almıştın demeyecekti. Eğer ben fiyat daha da artacak diye ürünümü satmayıp depomda bekleterek piyasayı zora düşürsem o zaman hatalı davranmış olur, gerçek anlamda stokçuluk yapmış olurum. İkisi birbiriyle karıştırılmamalı" şeklinde konuştu.

Enflasyonla mücadeleye katılıyoruz

Perakendecilerin enflasyonla mücadele çalışmalarından da bahseden Aykun, "Bizler de toplum içinde aynı zamanda birer tüketiciyiz. Enflasyonun yükselmesinin hiçbirimize yarar sağlayacağına inanmıyoruz. Bu nedenle enflasyonla mücadelede perakendeciler olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye her zaman hazırız. Bu konuda MTSO Yönetim Kurulu Başkanımızla da yaptığımız toplantılar oldu. Bu toplantıların sonunda şu anda tüm perakendeciler iş yerlerinde enflasyonla mücadelede adına hükümetimizin belirttiği 50 adetinde üzerinde üründe yüzde 10'dan fazla indirimle elinden geleni yapmaktadır" diye konuştu. - MERSİN