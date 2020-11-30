Marketler açık olacak mı? 30 Kasım Kabine Toplantısı açıklamaları: Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Marketler açık olacak mı? 30 Kasım Kabine Toplantısı açıklamaları: Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

30.11.2020 22:50 | Son Güncelleme: 30.11.2020 22:53
Marketler açık olacak mı? 30 Kasım Kabine Toplantısı açıklamaları: Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir kez daha kabine toplantısı yapıldı. Bunun üzerine yeni koronavirüs tedbirleri merak edildi. 30 Kasım Kabine toplantısı kararları neler? Marketler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kısıtlamaların vaka sayılarındaki artışla birlikte yeniden artırılabileceği gündeme gelmişti. Gözler bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısından çıkacak sonuca çevrildi. Peki, berberler ve kuaförler kapanacak mı?

30 KASIM YENİ YASAKLAR NELER?

Erdoğan, yarın akşam itibarıyla başlayacak tedbirleri şöyle açıkladı:

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Erdoğan 16 maddelik yeni tedbirleri açıkladı! Sokak kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Erdoğan 16 maddelik yeni tedbirleri açıkladı! Sokak kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Herkes bu sorunun cevabını arıyordu! İşte Katar'ın Borsa İstanbul için ödediği para
Herkes bu sorunun cevabını arıyordu! İşte Katar'ın Borsa İstanbul için ödediği para
Korkutan rakamlar! Uzman isim, Türkiye'deki gerçek vaka sayısını canlı yayında paylaştı
Korkutan rakamlar! Uzman isim, Türkiye'deki gerçek vaka sayısını canlı yayında paylaştı

Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

Restoranlar paket servisi haricinde hizmet veremeyecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

Tehdit geçene kadar misafir kabulüne özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye ve yılbaşı kutlaması gibi etkinlikler verilemeyecek.

Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak. Nikahlar da bu sayıyı geçemeyecek.

AVM'lere girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı umumu hıfzısıha kurulu ile sınırlandırılabilecek.

Erdoğan, "Vaka sayısının 30 bine yükselmesi daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. İnsan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirlerden başka çare bulunmuyor" diye konuştu.

Mevsim itibarıyla soğuk algınlığı ve gribin de artması sağlık sistemindeki yükün ağırlaştığını ifade eden Erdoğan, "Hastanelerimizdeki doluluk oranlarını ne kadar aşağıda tutabilirsek, salgınla mücadelede o kadar güvende hissederiz" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

  • Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.
  • Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.
  • 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
  • Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.
  • Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
  • Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.
  • Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

İlgili Haberler

Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler nereler? Hafta sonu nereler açık? Marketler, fırınlar, eczaneler açık mı?
Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler nereler? Hafta sonu nereler açık? Marketler, fırınlar, eczaneler açık mı?
Sokağa çıkma yasağında nereler açık? Sokağa çıkma yasağında taksiler, marketler, fırınlar, eczaneler açık mı?
Sokağa çıkma yasağında nereler açık? Sokağa çıkma yasağında taksiler, marketler, fırınlar, eczaneler açık mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Hafta sonu nereler açık?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Hafta sonu nereler açık?

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan Osman Kavala Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Kabine Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marketler açık olacak mı? 30 Kasım Kabine Toplantısı açıklamaları: Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 22:53:23. #1.14#
title