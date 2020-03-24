Marketler açık mı? Marketler saat kaçtı açılıyor? Marketler sat kaçta kapanıyor? Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri açılış ve kapanış saatleri sınırlandırıldı. Peki, marketler saat kaçtı açılıyor? Marketler sat kaçta kapanıyor? İşte marketlerin yeni mesai saatleri!

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelge kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı. Marketler açık mı? Marketler saat kaçtı açılıyor? Marketler sat kaçta kapanıyor?

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ SINIRLANDIRILDI

Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.

MARKETLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.