Marketler açık mı? A101 açık mı? Bim açık mı? Şok market açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Hangi marketler açık? İçişleri Bakanlığı emri ile 17 Nisan gecesi 24.00'dan itibaren 19 Nisan gecesi 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasaktan muaf olan işletmeler hangileri? Marketler açık mı?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan etti. İlan edilen sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak. Peki marketler açık mı? İnsanlar alışveriş yapabilecek mi? A-101, Şok, Bim, Migros gibi zincir marketler açık mı? Soruların yanıtı haberimizde. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI? Marketler sokağa çıkma yasağı süresince kapalı olacak. Büyük zincir mağazalardan A-101, Şok, Bim, Migros kapalı olacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 büyük şehirde, PTT, kargo, fırın açık olacak. Marketler açık mı? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Sokağa çıkma yasağı 16 Nisan gece 24.00'te başlayacak. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? Sokağa çıkma yasağı 19 Nisan, gece 24.00'te son bulacak. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK? Sokağa çıkma yasağı 2 gün boyunca geçerli olacak. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI FIRINLAR AÇIK MI, ECZANELER AÇIK MI? İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge valiliklere gönderildi. Gönderilen genelgede, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile hastaneler ve eczaneler açık olacak. 31 ilde, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.