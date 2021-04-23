Marketler açık mı? 23 Nisan marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık?
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Marketler açık mı? 23 Nisan marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık?

Marketler açık mı? 23 Nisan marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Vatandaşlar "Marketler açık mı? 23 Nisan marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık?" Sorularına yanı arıyor. Market - bakkal çalışma saatleri 23 Nisan genelgesi sonrası araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağı haberleri gündemde yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelişiyle vatandaşlar, 23 Nisan'da yasak var mı, market ve bakkallar açık mı sorularını araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da market çalışma saatleri neler?

23 Nisan sokağa çıkma kısıtlaması haberi son dakika geldi. Ancak market, bakkal, kasap ve kuruyemişçi gibi işletmelerin çalışması saatleri gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı 3 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında yazıyı illere gönderdi. İşte, 23 Nisan market çalışma saatleri..

23 NİSAN'DA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 'ile gönderdiği 23 Nisan'da uygulanacak kısıtlamaya dair yazı araştırılıyor. Buna göre market ve bakkallar 3 günlük kısıtlama sürecinde kaça kadar açık olacak sorusu yöneltiliyor.

Bakanlığın yazısında: ''Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.'' ifadesi yer aldı.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının da perşembe gününden itibaren başlayacağı belirtildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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