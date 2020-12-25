Marketin vitrinindeki cep telefonunu böyle çaldı
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Marketin vitrinindeki cep telefonunu böyle çaldı

25.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:18

Marketin vitrinindeki cep telefonunu böyle çaldı Market zincirine dadanan hırsızı Karaman polisi yakaladı Kiraladığı araçla 33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalan hırsız Karaman'da yakalandı Karaman'da girdiği market zincirinin şubesinden cep telefonu çalan sabıkalı hırsız...

Marketin vitrinindeki cep telefonunu böyle çaldı

Market zincirine dadanan hırsızı Karaman polisi yakaladı

Kiraladığı araçla 33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalan hırsız Karaman'da yakalandı

KARAMAN - Karaman'da girdiği market zincirinin şubesinden cep telefonu çalan sabıkalı hırsız Karaman polisinin operasyonuyla yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce Karaman'da bir market zincirinin şubesindeki vitrinde bulunan cep telefonları çalındı. Market çalışanlarının hırsızlık olayını fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, önce sahsın bindiği aracın plakasını sonra da kimliğinin D.Ş.olduğunu tespit etti. Şahsı ve kullandığı kiralık otomobili takibe alan ekipler, hırsızlık zanlısını Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde arama yapan ekipler market zincirinden çalınmış 4 adet cep telefonu buldu.

"33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalmış"

Hırsızlık yaptığı market zincirinde bir dönem çalıştığı öğrenilen hırsızlık zanlısı D.Ş.'nin poliste hırsızlık ve kasten adam yaralama suçundan 23 kaydı olduğu da ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisinin kiralık araçla il il dolaştığı ve aynı market zincirinden hırsızlık yaptığı belirlendi. D.Ş.'nin polise yakalanmamak için erkek kardeşinin kimliğini kullandığı da tespit edildi. Emniyetindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen D.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

D.Ş.'nin Karaman'daki market zincirinin vitrininde bulunan cep telefonlarını bıçak kullanarak çalması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Marketin vitrinindeki cep telefonunu böyle çaldı
Marketin vitrinindeki cep telefonunu böyle çaldı
Marketin vitrinindeki cep telefonunu böyle çaldı
Marketin vitrinindeki cep telefonunu böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

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