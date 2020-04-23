Marketin önünde ekmek satma' tartışması kavgaya dönüştü 2 yaralı
Marketin önünde ekmek satma' tartışması kavgaya dönüştü 2 yaralıKAHRAMANMARAŞ'ta, market çalışanı Ahmet G. (40) ile bakkal Yusuf U. (42) arasında çıkan 'marketin önünde ekmek satma' tartışması, silahlı kavgaya dönüştü.
23.04.2020 21:29 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:34
Marketin önünde ekmek satma' tartışması kavgaya dönüştü 2 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ta, market çalışanı Ahmet G. (40) ile bakkal Yusuf U. (42) arasında çıkan 'marketin önünde ekmek satma' tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında market sahibinin kardeşi Muhammet Mustafa K.'nın (27), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA