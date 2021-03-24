Marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu

24.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:23
Marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Olay gece saatlerinde Başiskele ilçesi Serdar Mahallesi Küba Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir marketin depo kısmında yangın çıktı. Yangının çıkmasının ardından çalan alarmı duyan ve yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen ve depoda maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Vladimir Putin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 10:23:32. #1.14#
title