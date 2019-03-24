Marketin Asma Tavanı Çöktü

Konya'da çalıştıkları marketteki çöken asma tavanın altına kalan iki kişiyi, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Mevlüt Canbaz'a ait marketin asma tavanı, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

Market çalışanları Muhammed Raşit Canbaz ile Osman Tekeli, enkaz altında mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri geldi.

9 katlı binanın altında bulunan markete, üst kattaki camı kırarak giren ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası Muhammed Raşit Canbaz ve Osman Tekeli'yi kurtardı.

Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA