Marketi soyma girişiminde bulunan şüphelileri polis yakaladı
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Marketi soyma girişiminde bulunan şüphelileri polis yakaladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde markete girerek soygun yapmaya çalışan yüzü maskeli 2 şüpheli yakalandı.

07.02.2020 23:09 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:09
Marketi soyma girişiminde bulunan şüphelileri polis yakaladı

'nın ilçesinde markete girerek soygun yapmaya çalışan yüzü maskeli 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde bulunan markete yüzleri maskeli giren silahlı 2 kişi şüpheli kasiyerden paraları almak istedi. Olay yerine gelecek korkusuyla olay yerinden kaçan iki şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firar olan A.Ş (23)ve K.A (22) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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