Marketen Hırsızlık Yapan Iraklı Kadın Gözaltına Alındı

Samsun'da bir marketten yiyecek maddesi çaldığı iddia edilen Irak uyruklu kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdiği marketten sıvı yağı ve kıymanın yanı sıra 4 parça yiyecek madde çaldığı iddia edilen Irak uyruklu Bushra Q.M.A.J.(57) şikayet üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Iraklı kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN