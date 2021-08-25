Markete giren müşteri 2 görevliyi darp etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Markete giren müşteri 2 görevliyi darp etti

Markete giren müşteri 2 görevliyi darp etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta markete giren bir müşteri tartıştığı 2 görevliyi darp etti.

Zonguldak'ta markete giren bir müşteri tartıştığı 2 görevliyi darp etti.

Olay, akşam saatlerinde Acılık semtinde market zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, S.T. (55) isimli adam markette görevli 2 kişi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavga dönüştü. S.T. isimli müşteri markette çalışan 2 kişiyi darp ederek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri S.T. isimli adamı kıskıvrak yakalayarak ifadesi alınmak üzerek karakola getirdi. - ZONGULDAK

Markete giren müşteri 2 görevliyi darp etti
Markete giren müşteri 2 görevliyi darp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kızı evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kızı evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Hamile sevgilisini sokakta darbeden adam gözaltına alındı
Hamile sevgilisini sokakta darbeden adam gözaltına alındı
Ormanda kaybolan bebek, 4 gün sonra dalların arasında bulundu
Ormanda kaybolan bebek, 4 gün sonra dalların arasında bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Aleyna Tilki Burcu Biricik Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Markete giren müşteri 2 görevliyi darp etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 00:45:40. #1.15#

title