'Markete gidiyorum' diye evden çıkıp, kaybolan Zilfinur, 5 gündür aranıyor
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'Markete gidiyorum' diye evden çıkıp, kaybolan Zilfinur, 5 gündür aranıyor

09.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:17
'Markete gidiyorum' diye evden çıkıp, kaybolan Zilfinur, 5 gündür aranıyor

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 5 gün önce 'markete gidiyorum' diyerek evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Zilfinur Bakır (23) için arama çalışması başlatıldı.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 5 gün önce 'markete gidiyorum' diyerek evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Zilfinur Bakır (23) için arama çalışması başlatıldı.

Yalvaç ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan yüksekokul mezunu Zilfinur Bakır, 5 Mart Cuma günü saat 10.00 sıralarında 'markete cips almaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ailesi eve dönmeyen Zilfinur Bakır'dan haber alamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Zilfinur Bakır'ın en son kaybolduğu gün saat 10.30 sıralarında yolda yürüdüğü sırada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı. Görüntüde yolda yalnız yürüdüğü görülen Zilfinur Bakır'ın üzerinde kot pantolon, pembe kazak ve hırka ile başında eşarp ve maskesi bulunduğu tespit edildi.

YEŞİLKÖY YAKINLARINDA YOLCU MİNİBÜSÜNDEN İNDİĞİ İDDASIZilfinur Bakır'ın kaybolduğu gün Yalvaç'tan Isparta'ya hareket eden yolcu minibüsüne bindiği ve Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiine geldiğinde indiği, aynı araçta bulunan bir başka bir yolcunun ise kızın minibüsten indiğini gördüğü yönünde polise ifade verdiği de öğrenildi.

Zilfinur Bakır'ın gittiği istikametlerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, genç kızdan bir iz bulmaya çalışıyor.


'Markete gidiyorum' diye evden çıkıp, kaybolan Zilfinur, 5 gündür aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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