(ÖZEL) - Markete giderken otobüsün çarptığı Eren kurtarılamadı

Gaziantep'te, markete gitmek için evden çıkan Eren Nane'ye (6), yolun karşısına geçmek isterken, halk otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan Nane, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gitmek üzere evden çıkan Eren Nane'ye, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen halk otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan Nane, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Nane, bu sabah, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eren Nane'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yapılan otopsi sonrası Eren Nane'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA