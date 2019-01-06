Markete Eşekle Geldi, Poşet Yerine Heybesini Kullandı

Niğde'de 25 kuruşa satılan poşete para vermek istemeyen bir vatandaş, eşekle markete gelerek alışveriş yaptı.

Niğde'de bir vatandaş, Terminal Caddesi üzerindeki bir markete eşekle gelerek alışveriş yaptı. Eşeği ile reyonları gezen vatandaşı diğer müşteriler cep telefonu ile görüntüledi. Alışverişi tamamlayan vatandaş, poşet parası vermemek için aldıkları ürünleri eşeğin heybesine koydu. - NİĞDE

Kaynak: İHA