Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı
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Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı

13.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:18

Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 10 ile 17 saatleri arasında marketlere vatandaşların yürüyerek gidebiliyor.

Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı

DÜZCE - Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 10 ile 17 saatleri arasında marketlere vatandaşların yürüyerek gidebiliyor. Fakat, otomobilleri ile marketlere gidenlere yönelik yapılan denetimlerde araç sahiplerine ceza yağdı. Denetlemeler kapsamında 21 araç sürücüsüne 66 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin yakınlarındaki marketlere vatandaşlar yürüyerek gidebiliyor. Yürüyerek gitmek yerine otomobil, motosiklet, bisiklet gibi araçlarını kullanarak marketlere gitmek isteyenlere ise cezai işlem uygulandı. İl genelinde ki yol üstünde bulunan tüm market çevrelerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlere takılan 21 araç sürücüsüne 66 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı
Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı
Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı
Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı
Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı
Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı
Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı
Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı
Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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