ANKARA Market işletmecisinin elektrik akımına kapıldığı an kamerada
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ANKARA Market işletmecisinin elektrik akımına kapıldığı an kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Market işletmecisinin elektrik akımına kapıldığı an kameradaANKARA'nın Haymana ilçesinde, market işletmecisinin bozuk prizi tamir ederken, elektrik akımına kapıldığı an, güvenlik kamerasına yansıdı.

Market işletmecisinin elektrik akımına kapıldığı an kamerada

ANKARA'nın Haymana ilçesinde, market işletmecisinin bozuk prizi tamir ederken, elektrik akımına kapıldığı an, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haymana'da market işleten Mert Selvi, dün buzdolaplarının yanındaki bozuk üçlü prizi tamir ederken, elektrik akımına kapıldı. Yaklaşık 5 saniye akımın etkisinde kalan Selvi, daha sonra dengesini kaybedip, arkasındaki su şişelerinin üzerine düştü. Panikle markete giren Selvi'nin ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Mert Selvi'nin akıma kapıldığı an, marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ANKARA Market işletmecisinin elektrik akımına kapıldığı an kamerada
ANKARA Market işletmecisinin elektrik akımına kapıldığı an kamerada
ANKARA Market işletmecisinin elektrik akımına kapıldığı an kamerada
ANKARA Market işletmecisinin elektrik akımına kapıldığı an kamerada
ANKARA Market işletmecisinin elektrik akımına kapıldığı an kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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