Market zincirinin şubesi, yangında küle döndü
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Market zincirinin şubesi, yangında küle döndü

Market zincirinin şubesi, yangında küle döndü ADANA'da bir market zincirinin şubesi, çıkan yangında içindeki malzemelerle küle döndü.

Market zincirinin şubesi, yangında küle döndü
04.07.2020 05:17 | Son Güncelleme: 04.07.2020 05:21

Market zincirinin şubesi, yangında küle döndü
ADANA'da bir market zincirinin şubesi, çıkan yangında içindeki malzemelerle küle döndü. Kundaklama olduğundan şüphelenilen yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için incelemeler sürüyor.
Yangın, saat 03.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki bir market zincirinin şubesinde çıktı. Marketten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi, alevleri üst kattaki eve sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında market camının parke taşla kırıldığını belirleyen ekipler, kundaklama olduğundan şüphelendikleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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