Market Zincirini Soyan Silahlı 3 Soyguncu Yakalandı

Beyoğlu'nda bir market zincirinin 4 farklı şubesini geçtiğimiz ay soyan 3 kişiyi yakaladı. Silahlı soyguncu düşürdüğü maskesini almaya gelince kimliği ortaya çıktı.



Beyoğlu'nda bir market zincirinin 4 farklı şubesi Ağustos ayında farklı tarihlerde yüzleri maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından soyuldu. Yaşanan soygunlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, soyulan marketlerin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.







DÜŞÜRDÜĞÜ MASKEYİ ALMAYA GELİNCE KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Ekipler, bir marketi gasp ettikten sonra olay yerinden kaçarken düşürdüğü maskeyi geri almak için gelen bir şüpheliyi tespit etti. Polis, 18 yaşından küçük şüpheli M.K.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. M.K.Ö.'nün ifadeleri doğrultusunda ekipler diğer 2 şüphelinin kimliği belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.K.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







2 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR



Kaçak olarak aranan 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi yakalamak için dün operasyon düzenlendi. Polis N.G.'yi İstanbul'da, C.Ş. ise Elazığ'da yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan N.G. ve C.Ş.'nin işlemleri Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde devam ediyor. - İstanbul