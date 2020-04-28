Market zincirinden güpegündüz televizyon çalınması kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Market zincirinden güpegündüz televizyon çalınması kamerada

İstanbul'da market zincirine yüzündeki maske ile müşteri kılığında giren şüpheli, çalışanların dalgınlığından faydalanarak televizyon çaldı.

Market zincirinden güpegündüz televizyon çalınması kamerada
28.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:12

İstanbul'da market zincirine yüzündeki maske ile müşteri kılığında giren şüpheli, çalışanların dalgınlığından faydalanarak televizyon çaldı. Kameralara yansıyan hırsızın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa bir market zincirinde gerçekleşti. Korona virüs tedbirleri kapsamında markete siyah medikal bir maske ile giren şahıs bir müşteri gibi bazı ürünleri inceledi. Daha sonra harekete geçen şahıs bin 500 lira değerinde televizyonu raftan indirdi. Televizyonu acil çıkış kapısına kadar taşıyan şahıs mağaza çalışanlarını görerek tedirgin oldu ve televizyonu yerine koydu. Bir süre daha etrafı kolaçan eden şahıs, televizyonu tekrar raftan indiren şahıs acil çıkış kapısına yöneldi. Kendisini kimsenin görmediğinden emin olan şahıs televizyonla birlikte acil çıkış kapısından kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından mağazaya gelerek güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

Market zincirinden güpegündüz televizyon çalınması kamerada

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi Haberler
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haberler
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
ABD'de 'Evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
ABD'de "Evde kal" uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına...
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı...
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Naci Bostancı Devlet Bahçeli
Magazin Ozan Güven Nur Yerlitaş Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Şafak Öztürk Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Genç Mayıs Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Market zincirinden güpegündüz televizyon çalınması kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 11:34:23. #1.15#
title