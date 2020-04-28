Market zincirinden güpegündüz televizyon çalan şüpheli kamerada
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Market zincirinden güpegündüz televizyon çalan şüpheli kamerada

Market zincirinden güpegündüz televizyon çalan şüpheli kamerada Çalışanların dalgınlığından faydalandı, elindeki televizyonla acil çıkış kapısından kaçtı İstanbul'da market zincirine yüzündeki maske ile müşteri kılığında giren şüpheli, çalışanların dalgınlığından faydalanarak televizyon çaldı.

Market zincirinden güpegündüz televizyon çalan şüpheli kamerada
28.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:08

Market zincirinden güpegündüz televizyon çalan şüpheli kamerada

Çalışanların dalgınlığından faydalandı, elindeki televizyonla acil çıkış kapısından kaçtı

İSTANBUL - İstanbul'da market zincirine yüzündeki maske ile müşteri kılığında giren şüpheli, çalışanların dalgınlığından faydalanarak televizyon çaldı. Kameralara yansıyan hırsızın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa bir market zincirinde gerçekleşti. Korona virüs tedbirleri kapsamında markete siyah medikal bir maske ile giren şahıs bir müşteri gibi bazı ürünleri inceledi. Daha sonra harekete geçen şahıs bin 500 lira değerinde televizyonu raftan indirdi. Televizyonu acil çıkış kapısına kadar taşıyan şahıs mağaza çalışanlarını görerek tedirgin oldu ve televizyonu yerine koydu. Bir süre daha etrafı kolaçan eden şahıs, televizyonu tekrar raftan indiren şahıs acil çıkış kapısına yöneldi. Kendisini kimsenin görmediğinden emin olan şahıs televizyonla birlikte acil çıkış kapısından kaçtı.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mağazaya giren maskeli şahısın önce müşteriymiş gibi ürünleri incelediği görülüyor. Ardından televizyonu raftan indiren şahıs acil çıkış kapısına yöneliyor. Mağaza görevlilerinin kendisini gördüğünü düşünen şahıs televizyonu tekrar rafa koyarak bir süre daha oyalanıyor. Kimsenin kendisini görmediğinden emin olan şahıs ikinci kez televizyonu raftan indirerek acil çıkış kapısından kaçıyor.

Olayın ardından mağazaya gelerek güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Market zincirinden güpegündüz televizyon çalan şüpheli kamerada

Kaynak: İHA

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