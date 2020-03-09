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Ekonomi

Market zincirinde kadın çalışan sayısı artıyor

Onur Marketler, ev hanımları ile okuyan kız öğrencilere mağazalarında part-time çalışma imkanı sunuyor.

09.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:10
Market zincirinde kadın çalışan sayısı artıyor

Onur Marketler, ev hanımları ile okuyan kız öğrencilere mağazalarında part-time çalışma imkanı sunuyor. Market zinciri bu imkan ile kadın istihdamını 2 bine yaklaştırdı.


Market zinciri Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen yaptığı açıklamada "İş hayatında kadın sayısının artması ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Bu bilinçle hareket ederek kadın çalışan sayımızı her geçen yıl artırmaya devam edeceğiz" dedi.


Kadın çalışan sayısını sürekli artıran market zinciri Şubat 2020 itibariyle çalışan kadın sayısını bin 700'ün üzerine taşıdı. Özen, şirket olarak kadın çalışanlar için pozitif ayrımcılık uyguladıklarını söyledi.


İş hayatında kadınların daha fazla yer almasının ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığının bilincinde olduklarını ifade eden Özen, bu yüzden Onur Marketler olarak her geçen yıl kadın çalışan sayısını arttırdıklarına dikkat çekti. Hayatın her alanına değer katan kadınlara destek olmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Cemal Özen, kadınlara tam zamanlı çalışma imkanları sunduklarını ayrıca, ev hanımı ve öğrenci kızların sosyal yaşamlarına uygun kendi müsait saatlerinde mağazalarımızda part-time çalışabildiklerini söyledi.


Özen "Şubat ayı sonu itibarıyla kadın çalışan sayımız bin 700'ü geçmiş durumda. Şirket olarak kadın çalışanlarımıza dün olduğu gibi yarın da pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceğiz. Kadın çalışanlarımıza Onur Ailesi'ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Sadece ürün satmadıklarını kadınların hakları için de sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini ifade eden Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, "halen devam eden bir kampanyamıza seçili ürünlerimizden elde ettiğimiz gelirin bir bölümünü Mor Çatı Derneği'ne bağışlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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