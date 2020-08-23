Market zinciri kendi filyasyon ağını oluşturdu; C Mobil
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Market zinciri kendi filyasyon ağını oluşturdu; C Mobil

Market zinciri kendi filyasyon ağını oluşturdu; C MobilİSTANBUL, (DHA) ' Pandemi döneminde, çalışan ve müşterilerin sağlığını korumak amacıyla CarrefourSA tarafından hayata geçirilen 'C- Mobil' uygulaması, 11 bin çalışanı mesai saatleri süresince takip ederek, salgına karşı koruyor.

23.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:52

Market zinciri kendi filyasyon ağını oluşturdu; C Mobil

İSTANBUL, (DHA) ' Pandemi döneminde, çalışan ve müşterilerin sağlığını korumak amacıyla CarrefourSA tarafından hayata geçirilen 'C- Mobil' uygulaması, 11 bin çalışanı mesai saatleri süresince takip ederek, salgına karşı koruyor. Uygulama hakkında bilgi veren Grup Müdürü Gürol Sungun, 'Depo, mağaza ve genel müdürlükte çalışan personelin kiminle, nerede olduğunu takip ediyoruz. Kendi filyasyon ağımızı oluşturduk' dedi.

Mayıs ayından bu yana kullanılan uygulama, çalışanlar arasındaki sosyal mesafe ile hangi çalışanın ne zaman, hangi çalışanlarla temas ettiğine dair bilgileri kaydediyor.

Mart ayında pandeminin başlamasıyla birçok önlem aldıklarını söyleyen CarrefourSA Grup Müdürü Gürol Sungun, geliştirdikleri 'C Mobil' uygulaması sayesinde genel müdürlük, 9 deposu ve 52 şehirdeki 653 marketinde görev yapan yaklaşık 11 bin çalışanı mesai saatleri içinde takip ettiklerini dile getirdi.

UYGULAMA SESLİ UYARI VERİYOR

Android veya IOS tabanlı telefonların bluetooth özelliği üzerinden çalışan uygulamayla çalışanların, mesai saatlerinde diğer çalışanlarla 2 metreden daha yakın temasları, sunucularda biriktirilip raporlandığını belirten Sungun, 'Çalışanlar, birbirlerine 2 metreden fazla yaklaşırlarsa, uygulama sesli uyarı veriyor. Telefonların internet erişimi kısıtlı ise veriler biriktirilip internete erişim olduğunda sunucuya ulaştırılıyor. Böylelikle çalışanlar arasında olası bir vakada ilgili sağlık kurumlarında filyasyon konusunda yardımcı olabiliyor' diye konuştu.

Perakende sektörü çok hareketli olduğuna vurgu yapan Sungun, 'O yüzden pandemi bulaşının takibi zorunlu hale geldi. Bu amaçla biz uygulamayı 1,1,5 ay içinde geliştirdik, kendi filyasyon ağımızı oluşturmuş olduk' ifadelerini kullandı.

'UYGULAMADAN MEMNUNUZ'

2016 yılından beri kasiyer olarak çalışan Göksü Kan ise, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Kan, 'Gün içerisinde kiminle yan yana geldiğimizi görebiliyoruz, bulaş halinde takibi kolay olacaktır. Yarım saatte bir ellerimizi yıkamamız için telefonlarımıza sesli hatırlatma geliyor. Çalışma arkadaşlarımızla yakın mesafe kurduysak yine sesli uyarı veriyor. Sık sık ellerimizi yıkıyoruz, sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Kasaları düzenli olarak dezenfektan ile temizliyoruz, ayrıca paravanlar sayesinde daha güvendeyiz' dedi.

MASKE DEĞİŞTİRME, EL YIKAMA UYARISI DA VERİYOR

Müşteri ilişkileri bölümünde çalışan Sinem Çelik de 'Uygulama sayesinde kendimizi kontrol ediyoruz. Günde 3 defa maskemizi değiştiriyoruz, ellerimizi yıkıyoruz. Ne kadar çok önlem alsak bile yoğunluktan unutabiliyoruz. Müşterilerle yakın temastayım, paravanlar sayesinde temas minimuma indirildi, sosyal mesafe kuralına çok dikkat ediyoruz' diye konuştu.

Market zinciri kendi filyasyon ağını oluşturdu; C Mobil

Kaynak: DHA

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