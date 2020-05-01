Market ve fırınlarda denetimler sürdürülüyor
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Market ve fırınlarda denetimler sürdürülüyor

Market ve fırınlarda denetimler sürdürülüyor
01.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:26

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde market ve fırınlarda denetimler sürdürülüyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde market ve fırınlarda denetimler sürdürülüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler beldede faaliyet gösteren market ve fırınlarda denetim gerçekleştirdiler. Marketlerde, raflarda yer alan ürünlerin fiyat etiketleri tek tek kontrol edilirken, fırınlardaki üretim hanelerde hijyen kurallarına uyulup-uyulmadığı yerinde incelendi. Ekipler, vatandaşların ürün fiyatlandırmalarında fahiş rakamlara maruz kalması durumunda '174 Alo Gıda' hattını aramaları konusunda bilgilendirmelerde bulundular.

Öte yandan halk pazarını da gezen yetkililer, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyulması hususunda uyarılarda bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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