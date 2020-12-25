Market ve bakkallarda gıda denetimi yapıldı
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Market ve bakkallarda gıda denetimi yapıldı

25.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:25
Market ve bakkallarda gıda denetimi yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki bakkal ve marketler denetlendi.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki bakkal ve marketler denetlendi.

Pazaryeri ilçesinde vatandaşların başta gıda sektöründe sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla rutin denetimlerini sürdüren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe ve köylerde bulunan bakkallarda ve marketlerde denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, çalışan personelin hijyen belgeleri, işyeri genel temizliği ve ürün etiketleri kontrol edildi. - BİLECİK

Market ve bakkallarda gıda denetimi yapıldı
Market ve bakkallarda gıda denetimi yapıldı
Market ve bakkallarda gıda denetimi yapıldı
Market ve bakkallarda gıda denetimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 12:31:07. #1.14#
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