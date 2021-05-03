Market ve bakkallar denetlendi
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Market ve bakkallar denetlendi

Market ve bakkallar denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde tam kapanma döneminde market ve bakkalların denetlendiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde tam kapanma döneminde market ve bakkalların denetlendiği bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından denetimlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlçemizde 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Modeli' kapsamında denetim ekiplerimizce denetimler tam kapanma döneminde

devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya başkanlığında, market ve bakkal işletmeleri için müşteri kapasitesi ve dezenfektan kontrolü yapılmıştır. Bu denetimlerimiz tam kapanma süreci boyunca aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Market ve bakkallar denetlendi
Market ve bakkallar denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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