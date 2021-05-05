Market tedbirleri esnafı memnun etti

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, tam kapanma sürecinde zincir marketler ile ilgili alınan tedbir kararının esnafı memnun ettiğini söyledi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, tam kapanma sürecinde zincir marketler ile ilgili alınan tedbir kararının esnafı memnun ettiğini söyledi.

MESOB) Başkanı Şevket Keskin, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına yasak getiren uygulamayı sonuna kadar desteklediklerini ve bu uygulamanın kalıcı olmasını istediklerini bildirdi.

Bu kararın geç kalmış ancak yerinde ve esnaf camiasının beklentisi olan bir karar olduğunu belirten Keskin, "Ortada bir haksızlık, adil olmayan piyasa şartları ve haksız rekabet vardı o düzeltildi. Bu kararı sonuna kadar destekliyoruz ve kalıcı olmasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan Bayramı müjdelerinden birisi olarak da istiyoruz. Çünkü, çiçekçi kapalıyken, market çiçek satıyor, kırtasiyeci kapalıyken marketler kırtasiye satıyor, konfeksiyoncu kapalıyken marketler konfeksiyon satıyor. Bunun gibi yüzlerce örnek verebiliriz. Marketler neredeyse pompa istasyonu kurup LPG, benzin ve motorin satmaya başlayacak duruma geldiler." ifadelerine yer verdi.

Keskin, açıklamasının sonunda ise bu kararın alınmasına destek veren herkese de teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı