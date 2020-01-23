: Market soygunlarına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

23.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:14

Ümraniye'de 2 marketten hırsızlık ve 1 market çalışanını silahla tehdit ederek gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 10-14 Ocak'ta Ümraniye'de 2 marketten hırsızlık ve 1 marketten gasp olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Marketlerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 3 olayın da şüphelisinin aynı kişi olduğunu tespit etti.

Polis, 17 Ocak'ta Ümraniye'de bir marketin yakınında şüpheli hareketler sergileyen kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan Adem A'nın (22) marketlerden hırsızlık ve gasp olaylarını gerçekleştiren şüpheli olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin 2 markete müşteri gibi olarak geldiği, alışveriş yapma bahanesiyle kasiyerin kasayı açmasını beklediği ve bir miktar parayı alıp kaçtığı anlar görülüyor.

Bir başka görüntüde ise şüphelinin market çalışanına silah doğrultarak kasadaki paraları gasp etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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