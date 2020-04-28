Market soyan şüpheli tekneyle kaçarken yaralandı
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Market soyan şüpheli tekneyle kaçarken yaralandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sokağa çıkma yasağı olduğu gün girdiği marketten piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan tekel ürününü çalıp kaçan C.Z., polisin çalışması sonucu yakalanarak, tutuklandı.

Market soyan şüpheli tekneyle kaçarken yaralandı
28.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:10

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sokağa çıkma yasağı olduğu gün girdiği marketten piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan tekel ürününü çalıp kaçan C.Z., polisin çalışması sonucu yakalanarak, tutuklandı. Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen C.Z.'nin Anamur'dan çaldığı tekneyle Gazipaşa'ya gelip, hırsızlık yaptığı anlaşıldı.

Olay, 24 Nisan Cuma saat 23.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Selinus plajındaki markette meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı olan Bilal Demir'e ait markete giren şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan tekel ürününü çalarak, kayıplara karıştı. Ertesi gün iş yerine uğrayan Bilal Demir, açık bıraktığı ışıkların kapalı olduğunu fark edince durumdan şüphelendi. İçeri giren Demir, raflardaki ürünlerin yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine market sahibi durumu polise haber verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, marketin camını kırıp giren şüphelinin C.Z. olduğunu, belirledi.

TEKNEYLE KAÇARKEN YAKALANDISoruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, çevredeki balıkçılardan da yardım istedi. Balıkçıların bölgede yabancı bir tekne gördüklerini aktarması üzerine inceleme bu yöne yoğunlaştırıldı. Yürütülen soruşturmanın ardından C.Z.'nin tekneyle Adana istikametine doğru gittiği belirlendi. Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verilmesi sonrası tekne Anamur açıklarında yakalanarak, durduruldu. Şüpheliyle birlikte 1400 paket sigara ele geçirildi. Şüphelinin tekneyi de Mersin'in Anamur ilçesinden çaldığı ortaya çıkarıldı.SUÇUNU İTİRAF ETTİSahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalınan sigara paketleriyle polise teslim ettiği C.Z., işlemleri için polis merkezine götürüldü. Buradaki ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen C.Z., savcılıktaki sorgusunda cezaevinden izinli çıktığını ve maddi sıkıntı yaşadığını belirterek, marketin camını kırıp, hırsızlık yaptığını itiraf etti. Daha sonra mahkemeye sevk edilen C.Z., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen sigaralar ise market sahibine teslim edilirken, çalınan diğer ürünlerin akıbeti araştırılıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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