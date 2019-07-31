Market sapığı, porno filmden etkilenmiş (2)

Market sapığı, porno filmden etkilenmiş (2)

TUTUKLANDIKocaeli'nin Başiskele ilçesinde, alışveriş merkezindeki markette reyonlara bakan kadının arkasına geçerek, mastürbasyon yaptığı öne sürülen Okan T. (26), 'cinsel saldırı' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Market sapığı, porno filmden etkilenmiş (2)

TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, alışveriş merkezindeki markette reyonlara bakan kadının arkasına geçerek, mastürbasyon yaptığı öne sürülen Okan T. (26), 'cinsel saldırı' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA
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