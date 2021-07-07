Market sahibinin köpeği "Dayı" mahallenin maskotu oldu
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Market sahibinin köpeği "Dayı" mahallenin maskotu oldu

Market sahibinin köpeği 'Dayı' mahallenin maskotu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de bir market sahibinin "Dayı" isimli köpeği, sevimli hareketleriyle görenlerin sevgisini kazanıyor.

Eskişehir'de bir market sahibinin "Dayı" isimli köpeği, sevimli hareketleriyle görenlerin sevgisini kazanıyor.

Eskibağlar mahallesinde bulunan bir marketin sahibi Ramiz Hızlı, "Rus Finosu" cinsi, "Dayı" isimli köpeğini her gün iş yerine getiriyor. Tüm gün market önünde vakit geçiren Dayı, kimi zaman su dolabının üzerine yatıyor, kimi zaman ise cadde bulunan diğer esnafları ziyarete gidiyor. Diğer dükkan sahipleri tarafından da çok sevilen Dayı, gelen müşterilerin ilgisini çekiyor.

"Semt pazarındaki herkes Dayı'yı tanır"

Köpeği Dayı'yı her gün kendisiyle birlikte markete getirdiğini söyleyen Remzi Hızlı, "İş yerimin üst katında oturuyorum, Dayı'yı akşamları eve götürüyor, gündüz ise marketin önüne getiriyorum. İki buçuk yıldır bizimle. Akşama kadar sağda solda eğleniyor kendi çapında. Müşteriler kendisine bayılıyor, çok seviyorlar. Herkes seviyor. Yan sokakta kurulan semt pazarında da herkes Dayı'yı tanır. Bazen orayı da turladığı oluyor. Tıpkı insan gibi. Yanımızda da gezdiriyoruz, beraber her yerde dolaşıyoruz. Çok hareketli ve oyun isteyen sevecen bir köpek. Genellikle dışarıdaki su dolabının üzerine çıkarak yoldan geçen insanları izliyor" diye anlattı. - ESKİŞEHİR

Market sahibinin köpeği 'Dayı' mahallenin maskotu oldu
Market sahibinin köpeği 'Dayı' mahallenin maskotu oldu
Market sahibinin köpeği 'Dayı' mahallenin maskotu oldu
Market sahibinin köpeği 'Dayı' mahallenin maskotu oldu
Market sahibinin köpeği 'Dayı' mahallenin maskotu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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