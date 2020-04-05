Market sahibinin hırsızları tekme tokat döverek dışarı attığı anlar kamerada Market sahibinin hırsızları tekme tokat döverek dışarı attığı anlar kamerada Marketten hırsızlık yapmaya çalışan şahısları tekme tokat dışarı attı Beyoğlu'nda bir markete giren 2 kişi aldıkları ürünleri üzerlerindeki kıyafetin altına saklayarak çalmak istedi.

Market sahibinin hırsızları tekme tokat döverek dışarı attığı anlar kamerada

Marketten hırsızlık yapmaya çalışan şahısları tekme tokat dışarı attı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir markete giren 2 kişi aldıkları ürünleri üzerlerindeki kıyafetin altına saklayarak çalmak istedi. Durumu fark eden market sahibi hırsızlık şüphelilerini tekme tokat döverek dışarı attı. Tüm yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren 2 kişi önce alışveriş yapıyormuş gibi markette reyonları gezmeye başladı. Ardından şahıslardan biri kasanın bulunduğu kısıma gelerek market sahinin görüş açısını kısıtlamaya çalıştı. Bu sırada diğer şahısta içecek reyonundan 2 şişe içecek aldı. Şahıs içecekleri üzerindeki kıyafetin altına saklayarak çalmaya çalıştı. Durumu fark eden market sahini 2 hırsızlık şüphelisini tekme tokat döverek dışarı attı. Tüm yaşananlar markette bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA