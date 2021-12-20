Market sahibini bıçaklayan sanığa indirimle 10 yıl hapis

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, aldığı kavunun ücretini ödemeyince kendisini uyaran market sahibi Ramazan K.'yi bıçakla yaralayan tutuklu Osman D., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 11 Temmuz'da, Yahyalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, market sahibi Ramazan K. ile müşteri Osman D. arasında, kavun ücretinin ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Osman D., kendisini uyaran Ramazan K.'yi vücudunun 2 yerinden bıçakladı. Yaralanan Ramazan K.'nin durumu bildirdiği babasının şikayeti üzerine Osman D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Osman D. hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Ramazan K. ise 20 gün süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

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