MARKET SAHİBİ VE OĞLUNA İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MARKET SAHİBİ VE OĞLUNA İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf Kayalı iş yerlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

ADANA'da market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf Kayalı iş yerlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda baba ve oğul da kimliği belirsiz saldırgana silahla karşılık verirken olayda Yakup Kayalı hafif yaralandı.

Olay, 9 Kasım saat 18.40 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Yakup Kayalı'ya ait markette meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf Kayalı akşam iş yerlerinde malzemeleri raflara dizmeye başlıyor. Bu sırada yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi dükkana girerek tezgahın arkasında ayakta duran baba Yakup Kayalı'ya tabancayla ateş açıp kaçtı. Saldırıya uğrayan Yusuf Kayalı da tabancasını çekerek kaçan şüphelinin peşinden ateş etti. Kolundan hafif şekilde yaralanan Yakup Kayalı götürüldüğü hastanede ayakta tedavi edildi. Baba ile oğlunun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

MARKET SAHİBİ VE OĞLUNA İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRI

MARKET SAHİBİ VE OĞLUNA İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRI

MARKET SAHİBİ VE OĞLUNA İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRI

Barışmak için intihara kalkıştığı eşine böyle seslendi: 'Merve kurban olayım geri dön'

Barışmak için intihara kalkıştığı eşine böyle seslendi: "Merve kurban olayım geri dön"

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

 Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title