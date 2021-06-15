MARKET SAHİBİ HIRSIZLA KAPIDA KARŞI KARŞIYA KALDI

MARKET SAHİBİ HIRSIZLA KAPIDA KARŞI KARŞIYA KALDIEmin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de sahibinin dışarıda olduğu sırada markete giren hırsızlık şüphelisi, kasadan bir miktar para aldı.

MARKET SAHİBİ HIRSIZLA KAPIDA KARŞI KARŞIYA KALDI

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de sahibinin dışarıda olduğu sırada markete giren hırsızlık şüphelisi, kasadan bir miktar para aldı. Marketten çıkacağı sırada iş yeri sahibi ile karşı karşıya geldi. Şüpheli kaçarken, o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen cuma saat 10.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Marketin önünden geçen kimliği belirsiz kişi, market sahibinin dışarıda temizlik yaptığını görünce içeri girdi. Kasaya yönelen şüpheli, bir miktar para aldı. Dışarıda olan market sahibi durumu fark edince içeri girdi. Şüpheli, dışarı çıkacağı sırada market sahibiyle karşı karşıya kaldı.

Market sahibi şüpheliye, "Kasadan ne aldın?" diye sordu. Kasadan para aldığını ve aldığı parayı kasaya geri koyduğunu söyleyen şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Market sahibi ise kaçan şüpheliyi yakalamak için peşinden gitti. Hırsızlık şüphelisini yakalayamayan market sahibi polis merkezine giderek, kaçan kişiden şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, içeri giren şüphelinin kasadan bir miktar para aldıktan sonra çıkacağı sırada kapıda market sahibi ile karşı karşıya geldiği, market sahibinin şüphelinin kaçmaması için tutmaya çalıştığı, şüphelinin kaçtığı ve market sahibin peşinden gittiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı