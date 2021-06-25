Market reyonundan çayı alıp montunun içine sakladı
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Market reyonundan çayı alıp montunun içine sakladı

Market reyonundan çayı alıp montunun içine sakladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de bir kişi, market reyonunda bulunan çayı alıp montunun içine sakladı.

Arnavutköy'de bir kişi, market reyonunda bulunan çayı alıp montunun içine sakladı. Çay çalan hırsız marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete giren iki kişi çayların bulunduğu rafa doğru ilerledi. Çayların bulunduğu rafın önüne gelen ikiliden biri, çay paketini alarak montunun içine sakladı. Sonrasında marketten ayrılan iki kişinin o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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