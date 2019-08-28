Market raflarını düzenlerken düşüp yaralandı

Market raflarını düzenlerken düşüp yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde babasına ait marketteki rafları düzenlerken dengesini kaybederek düşen çocuk yaralandı.

28.08.2019 10:45
Market raflarını düzenlerken düşüp yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde babasına ait marketteki rafları düzenlerken dengesini kaybederek düşen çocuk yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesinde babasına ait markette, rafları düzenleyen İbrahim Halil Karakaş, çıktığı merdiven üzerinde dengesini kaybederek yere düştü.


Yaralanan Karakaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karakaş'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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