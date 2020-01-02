Market poşet fiyatları yeni yıl ile birlikte arttı

02.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:42

Marketlerde satılan plastik poşetlere yeniden değerleme oranı olan yüzde 22,58 oranında zam uygulandı. Artık marketlerde bulunan poşetler 30 kuruşa satılacak.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; yönetmeliğin çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar, yani yüzde 22.58 oranında zam yapıldı.



Küsurat atıldı



Hesaplara göre poşetin fiyatını 25'ten 30.6 kuruşa yükseltiyor. Ancak yasaya göre küsuratlar yüzde 5'i geçmediği sürece atılıyor. Yani plastik poşet fiyatı bu yıl 30 kuruş olarak uygulanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA