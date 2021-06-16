Market önündeki paketli gazetelerin çalınması kamerada
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Market önündeki paketli gazetelerin çalınması kamerada

Market önündeki paketli gazetelerin çalınması kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da kimliği henüz belirlenemeyen şahsın market önündeki yeni gazeteleri çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Konya'da kimliği henüz belirlenemeyen şahsın market önündeki yeni gazeteleri çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli şahıs, sabah saatlerinde markete gelen günlük gazeteleri alarak uzaklaştı. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yürüyerek marketin önüne gelen şahsın, marketin önündeki gazeteleri alarak götürmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Market sahibi Mehmet Acar, gazetelerden dolayı 300 lira civarında zarar ettiğini belirterek, "Zaman zaman marketin önünden değersiz eşyalar bile çalınıyor. Boş kasaları dahi çalıyorlar. Çevredeki binalarda ve iş yerlerinde de sürekli hırsızlık oluyor. En son sabah vakti paketli gazeteleri çalarak götürüyorlar. Biz bunlardan bıktık artık" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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