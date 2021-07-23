Market müdürünü bıçakla yaralayıp, kasiyeri kovaladı
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Market müdürünü bıçakla yaralayıp, kasiyeri kovaladı

Market müdürünü bıçakla yaralayıp, kasiyeri kovaladı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde Ramazan Y. (55), gittiği süpermarket şubesinin müdürü Levent Yavuz'u (27) bıçakla ağır yaraladı.

İZMİR'in Buca ilçesinde Ramazan Y. (55), gittiği süpermarket şubesinin müdürü Levent Yavuz'u (27) bıçakla ağır yaraladı. Kasiyer Rıdvan Erşahin'i de evine kadar bıçakla kovalayan Ramazan Y., gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi Hoca Ahmed Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Y. gittiği süpermarketin şubesinde husumetli olduğu market müdürü Levent Yavuz'a bıçakla saldırdı. Yavuz, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Ramazan Y., bu kez de kasiyer Rıdvan Erşahin'in üzerine yürüdü. Ramazan Y., bıçakla Erşahin'i iş yerine yakın bir noktadaki evine kadar kovaladı. Erşahin, evine girip kapıyı kilitleyerek kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Levent Yavuz'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, olayın ardından Ramazan Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.


Market müdürünü bıçakla yaralayıp, kasiyeri kovaladı
Market müdürünü bıçakla yaralayıp, kasiyeri kovaladı
Market müdürünü bıçakla yaralayıp, kasiyeri kovaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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