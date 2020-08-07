Market market gezmeye son dedirtecek uygulama
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Market market gezmeye son dedirtecek uygulama

Market market gezmeye son dedirtecek uygulama -Hızlı ve daha ucuz alışveriş imkanı sağlayan uygulama marketi ayağınıza getirecek -Market alışverişi tarihinde ezber bozacak uygulama -Prof. Dr.

07.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:58

Market market gezmeye son dedirtecek uygulama

-Hızlı ve daha ucuz alışveriş imkanı sağlayan uygulama marketi ayağınıza getirecek

-Market alışverişi tarihinde ezber bozacak uygulama

-Prof. Dr. Ayhan Demiriz: "Bu uygulamayla birlikte market market dolaşmaya son diyebiliriz"

-"Son kullanıcıya zaman kazandırarak, bütçesine hizmet edebiliyoruz"

SAKARYA - Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi ve Sakarya Teknokent'te firması bulunan Prof. Dr. Ayhan Demiriz, geliştirdiği 'Kaça?' uygulaması ile kullanıcılara mağazaların fiyat ve stok durumlarını araştırma imkanı sunuyor. Vatandaşın, 'Acaba diğer markette daha mı uygundu?' sorularını tarihe karıştıracak uygulamada, kullanıcının en az efor ile en uygun alışverişi yapabilmesi hedefleniyor.

Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi ve Teknokent'te firması bulunan Prof. Dr. Ayhan Demiriz, vatandaşın en az zaman kaybı ile en uyguna alışveriş yapabilmesi için yola çıktı. 2019 yılının Ekim ayında ön çalışmalarını başlatan Demiriz, 2019 Aralık ayında uygulamanın patent başvurusunu yaptı. Daha sonrasında tamamladığı uygulamayı Temmuz ayında hayata geçiren Ayhan Demiriz, kullanıcıların parmaklarının ucuna en uygun alışveriş seçeneğini getirdi.

Uygulamayı oluşturma amaçlarının kullanıcılara bir markette gördükleri veya aradıkları farklı ürünün diğer marketlerde bulunan ürünler ile karşılaştırılarak daha uyguna bulabilme özelliği sunması olduğunu dile getiren Demiriz, uygulama sayesinde kullanıcıların alışveriş listesini en az eforla, en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağını vurguladı. Geliştirdikleri uygulamanın tamamen ücretsiz olduğunu açıklayan Prof. Dr. Demiriz, her türlü akıllı telefonda kullanılabileceğini de dile getirdi. Uygulama ile yer bildirimi, aranan ürünün indirime girdiğini veya zamlandığını kullanıcılar tarafından da paylaşılabildiğini belirten Demiriz, market market gezerek fiyat araştırması esnasında geçen zamanı daha verimli kullanmak için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Korona virüs sürecinde evlerimizden çalışarak projemizi Temmuz ayı başında bitirdik

Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi ve Teknokent'te firması bulunan Prof. Dr. Ayhan Demiriz, " 'Kaça?' uygulaması aslen fikri olarak birkaç yıl öncesine gidiyor. Geçen yıl Ekim ayında bazı ön çalışmalarını yapmaya başladık. Özellikle ben bu sefer bir patent başvurusu yapmanın zorunlu olduğuna inandım. 2019 yılı Aralık ayında patent başvurumuzu yaptık. Sonrasında bazı geliştirmeler yaparak Şubat ayında prototipi hazırlamış durumdaydık. Korona virüs sürecinde evlerimizden çalışarak projemizi Temmuz ayı başında bitirdik. Şuanda 'Kaça?' uygulaması hem App Store hem de Google Playe'den indirilebilir ve kullanılabilir bir vaziyette" dedi.

Amacımız, mağazaların fiyat ve stok durumlarını araştırma imkanı verebilmek

Uygulamanın amacından bahseden Demiriz, "Amacımız, kullanıcılara özellikle fiziksel mağazaların fiyat ve stok durumlarını araştırma imkanı verebilen bir araç geliştirebilmek. Lokasyon tabanlı olarak bulunduğunuz yer civarında aradığınız bir ürünü en yakında ve en ucuza nerede bulabilirsiniz sorularının cevabını kolaylıkla verebilen bir uygulama. Kullanıcıların, başkalarıyla da veri paylaşmasını sağlayacak bir altyapı yaptık. Dolayısıyla siz bir şeyi sorguladığınızda o sorgu, bir başkası için bir veri veya bilgi olarak faydalı bir şekilde kullanılabiliyor sistemimizde. En önemli noktamız, bir markette gördüğünüz ürünün uygun olup, olmadığının cevabını verebilmek. Bunu cevaplayabilmek için siz bir markete gittiğinizde ürünün raftaki fiyatını görüyorsunuz. Emin olmadığınız şey ise o anda fiyatın uygun olup olmadığı veya diğer bir markette daha ucuz bulabilir miyim veya bulamaz mıyım? Alışveriş yaparken çoğumuz bu problemle karşılaşıyoruz. Ürünümüz sayesinde oradaki fiyatın uygun olup olmadığını kolaylıkla ortaya çıkartabiliyoruz. ve o anda siz çevrenizde daha uygun fiyata ürünün olup olmadığını gösterebiliyoruz. Burada amacımız, çok kısa sürede düzenlemiş olduğunuz alışveriş listesini en az efor sarf ederek, en ucuza hangi mağazalardan almanız gerektiği hizmetini kolay bir şekilde sunuyoruz" diye konuştu.

Marketlere gitmeden fiyat ve ürünler hakkında bilgi alma imkanı sunuyoruz

Uygulamanın marketlere gitmeden fiyat ve ürünler hakkında bilgi verdiğini belirten Prof. Dr. Ayhan Demiriz, "Alışveriş yapıldığında fiyat ve ürün araştırılması yapılıyor genelde. Fakat bu araçlar, fiziksel marketler için alışveriş yaptığınız zaman mevcut değil. Tek yapabileceğin şey; tek tek mağazaları gezmek, vakit ayırarak fiyat ve ürünler hakkında bilgi edinmek. Biz aslında siz marketlere gitmeden önce bu imkanı size sunuyoruz, hangi markette hangi ürünü ne kadar fiyata bulabileceğinizi size söylüyoruz. Sadece barkod üzerinden değil, uygulama üzerindeki arama butonu üzerinden de ürünler aratılarak fiyat aralıkları ve konum bilgileri karşınıza çıkıyor. Marketlerde bizlerle veri paylaştıkları zaman o civarda ürün arayan insanlara, evet bu ürün bende mevcut gelip alabilirsin diye bir mesaj veriyor haliyle" şeklinde konuştu.

Doğrudan size en yakında, en ucuza o ürünü nerede bulabileceğinizi söyleyebiliyoruz

Uygulamanın öneminden bahseden Demiriz, "Mart ayından beri salgın var. Çoğumuz evlerimizde günü geçiriyor veya çalışıyoruz. Bu süreçte 2 tür trend oldu, bir tanesi evlere hizmet veren, dağıtım yapan online sitelerin yaygınlığı arttı. Online alışveriş arttı ama diğer bir trend ise; insanlar kendi mahalle ve sokaklarında bulunan market, bakkallardan alışveriş yapmayı hatırladı. Pandemi sürecinin zorluklarını yaşamadan bu işi yapmak istiyorsunuz, dükkan dükkan dolaşarak çok vakit kaybetmek ve çok insanla muhatap olmak istemiyorsunuz. Sadece nokta atışı yaparak bir yere gidip ürün almak istiyorsunuz. Bu uygulama aslında bulunduğunuz nokta civarında bir ürünü uygun fiyata nerede bulabilirimin cevabını kolaylıkla veriyor, sanki online alışveriş yapar gibi burada çevremde nerede bulabilirim diye fiyat ve ürün araştırmasını kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Siz diyelim ki sevdiğiniz bir makarnayı almak istiyorsunuz, herhangi bir makarna almak istemiyorsunuz onun için 3-5 tane dükkan, mağaza, market gezmenize gerek yok, biz doğrudan size en yakında, en ucuza o ürünü nerede bulabileceğinizi söyleyebiliyoruz uygulama sayesinde. Bu açıdan son kullanıcıya zaman kazandırarak, bütçesine hizmet edebiliyoruz. Diğer bir hizmetimiz ise o ürünü satan mağazalara trafik oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Market market dolaşmaya son diyebiliriz artık

Uygulama sayesinde birçok markete girmeye gerek kalmadığını dile getiren Demiriz, "Kullanıcıya sunacağımız en önemli değer; vakit kaybetmeden, mağaza mağaza, market market dolaşmadan alışverişini en kısa sürede, en az temas ile evine dönebilmesi. Yani market market dolaşmaya son diyebiliriz artık. Kullanıcılarımızdan; hiç böyle bir şey görmemiştim, çok faydalı gibi yorumlar alıyoruz. Ayrıca benzeri olmayan, şuanda piyasada böyle bir ürün yok. Bu açıdan özgün bir şey ve insanların keşfederken bu ürünü, heyecanlanması bizlere ümit veriyor" dedi.

Market market gezmeye son dedirtecek uygulama

Kaynak: İHA

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