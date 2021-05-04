Market işletmecisinin 'Göz hakkı' uygulaması takdir topladı
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Market işletmecisinin 'Göz hakkı' uygulaması takdir topladı

Market işletmecisinin 'Göz hakkı' uygulaması takdir topladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'da bir marketin manav reyonunda Ramazan ayı dolayısıyla çocuklar için 'Göz hakkı' standı oluşturuldu.

Diyarbakır'da bir marketin manav reyonunda Ramazan ayı dolayısıyla çocuklar için 'Göz hakkı' standı oluşturuldu. Farklı meyvelerin bırakıldığı sepetin önüne gelen çocuklar, istedikleri ürünü ücretsiz alıp yiyebiliyor.

Yenişehir ilçesinde bulunan bir marketin manav reyonunda çocuklara özel 'Göz hakkı' standı açıldı. Market sahibi Ramazan ayı nedeni ile oluşturduğu 'Göz hakkı' standına kivi, elma, çilek, muz, mandalina, armut gibi birçok çeşit meyve yerleştirip çocukların ücretsiz almasını sağladı. Markete gelen çocuklar 'Göz hakkı' standı önüne gelerek daha önce temizlenen meyveleri alıp tüketti.

'Göz hakkı' standına günde 15 ile 20 kilogram arasında meyve bıraktıklarını kaydeden market işletmecisi Abdullah Kılıç, bu projenin devamının gelmesini ve tüm esnafa örnek olmasını istediğini söyledi. Kılıç, "Bu proje biliyorsunuz kültürümüzde paylaşım var, Ramazan ayında herkesin eşit olduğu bir döneme giriyoruz. Biz de bu şekilde paylaşımda bulunduk, meyve yiyemeyen çocukların göz hakkını veriyoruz. Geçmişte büyüklerimizin öğrettiği çocukların göz hakkı olduğunu biz de bu şekilde olacağını düşündük ve çok olumlu tepkiler aldık. Bu paketlerin içerisindeki meyveler yeni sezon olduğu için çok pahalı bir dönem. Her eve giremeyen ürünler, bu yüzden meyve kokteyli şekilde hazırladık. Bu yüzden alamayan insanların çocukları buradan alıp bir nebze de olsa göz hakkını ödedik. Kivi, elma, çilek, yenidünya, muz, mandalina, armut, çeşitleri bol tutmaya çalıştık. Bu uygulamayı görünce gözü dolan vatandaşlarımız oldu. Toplum olarak birbirimizi unuttuğumuz bir döneme girdik maalesef, birbirimizi hatırladığımızı bir nebze göstermek istedik. Ortalama 15 ile 20 kilogram arası meyve dağıtıyoruz, günlük yani 250 lira civarında bir ürüne denk geliyor. Çocuklara paylaşmayı öğretmemiz lazım" dedi.

Müşterilerden Halit Akkoyun ise 'Göz hakkı' standının güzel bir uygulama olduğunu kaydederek durumu sosyal medyada paylaştığını belirtti. Akkoyun, "Bizim kültürümüzde de böyle şeyler var. Hoşuma gitti sosyal medya da paylaştım. Devamının gelmesini bekliyoruz, Diyarbakır genelinde bunu yapılmasını isterim. Devamlı alışverişimizi bu marketten yapıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Market işletmecisinin 'Göz hakkı' uygulaması takdir topladı
Market işletmecisinin 'Göz hakkı' uygulaması takdir topladı
Market işletmecisinin 'Göz hakkı' uygulaması takdir topladı
Market işletmecisinin 'Göz hakkı' uygulaması takdir topladı
Market işletmecisinin 'Göz hakkı' uygulaması takdir topladı
Market işletmecisinin 'Göz hakkı' uygulaması takdir topladı
Market işletmecisinin 'Göz hakkı' uygulaması takdir topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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