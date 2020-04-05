Market işletmecisi, vatandaşlara destek olmak için 2 gün boyunca ücretsiz ekmek dağıttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Market işletmecisi, vatandaşlara destek olmak için 2 gün boyunca ücretsiz ekmek dağıttı - Haber
Kocaeli, İzmit

Market işletmecisi, vatandaşlara destek olmak için 2 gün boyunca ücretsiz ekmek dağıttı

Market işletmecisi, vatandaşlara destek olmak için 2 gün boyunca ücretsiz ekmek dağıttı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir market işletmecisi, korona virüsten etkilenen vatandaşlara destek olmak amacı ile 2 gün boyuca ekmek satın almak isteyenlerden para almadı.

05.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:56
Market işletmecisi, vatandaşlara destek olmak için 2 gün boyunca ücretsiz ekmek dağıttı

Market işletmecisi, vatandaşlara destek olmak için 2 gün boyunca ücretsiz ekmek dağıttı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir market işletmecisi, korona virüsten etkilenen vatandaşlara destek olmak amacı ile 2 gün boyuca ekmek satın almak isteyenlerden para almadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Selim Kahveciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek vermek ve korona virüs nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşlara destek olmak için Cumartesi ve Pazar günü, ekmek almak isteyen vatandaşlardan ücret almadı. Sokağa ve marketin girişine "Korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya biz de destek oluyoruz. Cumartesi ve Pazar ekmek ücretsizdir" yazıları asan Kahveciler, 2 gün boyunca yaklaşık bin 500 ekmeği ücretsiz olarak marketine gelen vatandaşlara dağıttı. Korona virüs nedeni ile ekonomik problem yaşayan vatandaşlara destek olmak amacı ile kampanyayı başlattığını söyleyen Kahveciler, çeşitli kampanyalar yapmaya devam edeceğini belirtti.

"Elimizden geldiğince bu tarz desteklerimizi devam ettireceğiz"

Kampanyayla farkındalık oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Kahveciler, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek olmak ve korona virüs nedeni ile biz de bir kampanya başlatalım dedik. Ekmeğimizi cumartesi ve pazar günü insanlarımıza ücretsiz vermeye kadar verdik. İnsanlar evlerinden çıkamıyor, biz de onlara destek olmak istedik. Sanırım güzel bir kampanya oldu. Gelen insanlar yazıyı görünce, soruyorlar. Ben de ekmeğin ücretsiz olduğunu söylüyorum. Onlar da çok memnun kalıyorlar. Bazı insanlarımız çalışamıyor. Evine ekmek götüremiyorlar diye biz bu kampanyayı yaptık. Elimizden geldiğince bu tarz desteklerimizi devam ettireceğiz" dedi.

"bu kampanyadan dolayı çok mutluyuz"

Selim Kahveciler'in marketinden ücretsiz ekmek alan mahalle sakinlerinden Tekin Kaya, "Buradaki durum çok güzel bir olay. Selim kardeşimizin de yaptığı bu kampanyadan dolayı çok mutluyuz. İnsanlar sokağa çıkamadıkları için, ekmek alamayanlar olabilir. Bu da bir nevi bir destek oldu. Çok güzel olduğunu düşünüyorum, kendisine de teşekkür ediyorum. Kampanyası sayesinde ücretsiz ekmek aldım. Diğer esnaflarımız da bu tarz destekler verirseler seviniriz" diye konuştu.

Market işletmecisi, vatandaşlara destek olmak için 2 gün boyunca ücretsiz ekmek dağıttı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Market işletmecisi, vatandaşlara destek olmak için 2 gün boyunca ücretsiz ekmek dağıttı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haber
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haber
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün Haber
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haber
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti Haber
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında 'Pes' dedirten görüntü
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma...
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Haluk Levent Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Su İlaç Mart Polis
Şu an buradasınız: Market işletmecisi, vatandaşlara destek olmak için 2 gün boyunca ücretsiz ekmek dağıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 17:13:35. #1.15#
title