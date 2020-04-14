Market işletmecisi koronavirüse yakalandı, mahalle karantinaya alındı (2) 'HERKESİN SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK'Mahalle halkından Yusuf Adalı, market sabinin eniştesi olduğunu söyleyerek, "Eniştemin dün koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

'HERKESİN SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK'

Mahalle halkından Yusuf Adalı, market sabinin eniştesi olduğunu söyleyerek, "Eniştemin dün koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Dün akşam saatlerinde kaymakamlık kararıyla köy karantina altına alınarak giriş çıkış yasaklandı. Bugün bütün köylülerin sağlık kontrolleri yapılıp, ateşleri ölçülecek. Köyümüz kontrol amaçlı 14 gün süreyle karantina altına alındı. Köylülerle telefonla görüşüyoruz. Bildiğim kadarıyla sağlık durumunda sıkıntı olan köylümüz şimdiye kadar yok. Teyzemin de sağlık taraması yapıldı ve köydeki evinde karantinaya alındı. Kendisiyle görüştüm sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Eniştem de şehir hastanesinde gözlem altında tutuluyor, sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler" dedi.

Kaynak: DHA