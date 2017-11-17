Market Gaspçılarının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Başkent'te pompalı tüfekle marketleri soyan kar maskeli kişilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.



Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesinde 7 Kasım günü bir akaryakıt istasyonundaki markette kar maskeli ve av tüfekli bir kişi, E.G. ve M.G.'yi etkisiz hale getirerek marketin kasasında bulunan bin 100 lirayı gasp etti. Aynı adreste 9 Kasım günü kar maskeli ve elinde av tüfeği bulunan bir kişi, M.G.'yi etkisiz hale getirerek marketin kasasında bulunan 500 lirayı gasp etti. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 11 Kasım Cumartesi günü otomobille olay yerine gelen H.A, M.Ü. ve T.A. adlı şüpheliler, gasp olaylarında kullandıkları av tüfeği, şok aleti ve kar maskeleri ile birlikte yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından üç ayrı olaydan tutuklanarak cezaevine konulurken, gasp olaylarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - ANKARA