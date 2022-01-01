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Market fiyatlarına zabıtadan denetim

Market fiyatlarına zabıtadan denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde raf ve kasa fiyatlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde raf ve kasa fiyatlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırmak amacıyla denetimlerine devam ediyor. Ekipler marketlerde raf ile kasa fiyatları arasında fark bulunması durumunda tutanak tutuyor.

Kocaeli genelinde yer alan marketlerde vatandaşın mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü'nün Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekiplerince Karamürsel'deki marketlerde fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu. - KOCAELİ

Market fiyatlarına zabıtadan denetim

Market fiyatlarına zabıtadan denetim

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